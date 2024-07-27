Шевченко привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України з перемогою над Марокко у 2 турі футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Ви зробили правильні висновки. Тому бажаю в наступному матчі, щоб ви вийшли з таким же настроєм. Бо сьогодні був настрой, була боротьба, було бажання виграти цей матч. І тому ви його виграли. Давайте, хлопці", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, українці догравали цей матч у меншості, і забили переможний гол у доданий час. У першому турі Україна неочікувано поступилася Іраку.

У третьому турі групового етапу підопічні Руслана Ротаня 30 липня зіграють проти Аргентини, а Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.