Іспанія забила перший гол на Олімпійських іграх-2024
Збірна Іспанії стала автором першого забитого м'яча на футбольному турнірі Олімпійських ігор-2024.
Це сталося на 29 хвилині поєдинку проти Узбекистану в 1 турі групового етапу. Відзначився 21-річний Марк Пубіль (Альмерія), перегравши голкіпера після розіграшу штрафного удару.
Нагадаємо, у перший день Олімпійських ігор-2024 відбудеться 8 матчів, зокрема, збірна України зіграє проти Іраку. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.
Напередодні головний тренер України Руслан Ротань оголосив заявку на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.