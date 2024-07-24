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Іспанія забила перший гол на Олімпійських іграх-2024

Микола Дендак — 24 липня, 16:37
Іспанія забила перший гол на Олімпійських іграх-2024

Збірна Іспанії стала автором першого забитого м'яча на футбольному турнірі Олімпійських ігор-2024.

Це сталося на 29 хвилині поєдинку проти Узбекистану в 1 турі групового етапу. Відзначився 21-річний Марк Пубіль (Альмерія), перегравши голкіпера після розіграшу штрафного удару.

Нагадаємо, у перший день Олімпійських ігор-2024 відбудеться 8 матчів, зокрема, збірна України зіграє проти Іраку. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Напередодні головний тренер України Руслан Ротань оголосив заявку на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.

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