Українська спортсменка Марія Повх не змогла пройти у медальний фінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українка прибула на фініш шостою з часом 1:52.51 хвилин. Зазначимо, що перші два місця кожного заїзду виходять у фінал А, де розігруватимуться медалі, 3-4 позиції проходять у фінал B, а Повх виступить у втішному фіналі С, у якому визначаться 17-24 місця, він відбудеться сьогодні, 10 серпня о 13:40.

Нагадаємо, Напередодні українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.