Полька Мірослав зі світовим рекордом кваліфікувалась у спортивному скелелазінні на Олімпіаді-2024

Польська спортсменка Александра Мірослав встановила світовий та олімпійський рекорди під час кваліфікації у спортивному скелелазінні на швидкість серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Александра показала результат 6.06 секунди, і побила рекорди, які до того належали їй самій. 15 вересня 2023 року у Римі вона здолала дистанцію на 6.24 секунди. А Олімпійський рекорд був встановлений у Токіо-2020 (Олімпіада проходила у 2021 році), тоді полька показала час 6.84.

Друге місце зайняла американка Емма Хант, а трійку лідерів кваліфікації також закрила представниця Польщі Александра Калуцька. Чвертьфінал відбудеться 7 серпня, початок — о 13:35 за київським часом.

Зазначимо, що Україна здобула першу в історії олімпійську ліцензію в цій дисципліні. Серед жінок країну представить Євгенія Казбекова, а серед чоловіків — Ярослав Ткач.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.