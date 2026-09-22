Українка стала "бронзовою" призеркою юніорського чемпіонату Європи зі скелелазіння

Українка Анастасія Лукашина посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі скелелазіння серед молоді та юніорів, який тривав у німецькому місті Аугсбург.

Вона зуміла дійти 28-ї зачіпки, втрималася на ній та спробувала перейти до наступної опори, але зірвалася у процесі. За цю спробу отримала відмітку "+" до свого результату.

Переможницею змагань стала представниця Великої Британії Конні Брідженс із результатом 36+, а "срібло" здобула її землячка Ізабелла Рінальді (36).

Ще одна українка, Рафаель Казбекова, зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 28.

Конні Брідженс (Велика Британія) – 36+ Ізабелла Рінальді (Велика Британія) – 36 Анастасія Лукашина (Україна) – 28+ Рафаель Казбекова (Україна) – 28

Нагадаємо, що напередодні українські скелелази Григорій Ільчишин й Ярослав Ткач двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі на етапі World Climbing Series