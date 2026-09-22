Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Українка стала "бронзовою" призеркою юніорського чемпіонату Європи зі скелелазіння

Микола Літвінов — 22 вересня 2026, 20:44
Українка стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі скелелазіння
Анастасія Лукашина (справа)
uaclimbing

Українка Анастасія Лукашина посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі скелелазіння серед молоді та юніорів, який тривав у німецькому місті Аугсбург.

Вона зуміла дійти 28-ї зачіпки, втрималася на ній та спробувала перейти до наступної опори, але зірвалася у процесі. За цю спробу отримала відмітку "+" до свого результату.

Переможницею змагань стала представниця Великої Британії Конні Брідженс із результатом 36+, а "срібло" здобула її землячка Ізабелла Рінальді (36).

Ще одна українка, Рафаель Казбекова, зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 28.

  1. Конні Брідженс (Велика Британія) – 36+
  2. Ізабелла Рінальді (Велика Британія) – 36
  3. Анастасія Лукашина (Україна) – 28+
  4. Рафаель Казбекова (Україна) – 28

Нагадаємо, що напередодні українські скелелази Григорій Ільчишин й Ярослав Ткач двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі на етапі World Climbing Series

Скелелазіння

Скелелазіння

Українські скелелази двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі на етапі World Climbing Series
Халькевич завоювала "срібло" на етапі Кубку світу зі скелелазіння
Халькевич принесла Україні друге "срібло" молодіжного ЧС-2026 зі скелелазіння
Американська спортсменка встановила унікальний світовий рекорд у швидкісному скелелазінні
Українські скелелази здобули історичну бронзу та встановили рекорд Європи

Останні новини