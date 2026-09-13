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Халькевич завоювала "срібло" на етапі Кубку світу зі скелелазіння

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 14:39
Халькевич завоювала срібло на етапі Кубку світу зі скелелазіння
Поліна Халькевич
instagram.com/polinahal

Українська спортсменка Поліна Халькевич завоювала "срібло" на етапі Кубку світу зі скелелазіння в китайському Гуяні, який проходив з 11 до 13 вересня.

У фіналі вона поступилася господарці змагань, китаянці Ден Ліцзюань. У вирішальному протистоянні українка подолала дистанцію за 6,37 секунди, її суперниця – за 6,14 секунди.

Для Халькевич це другий у кар'єрі подіум на етапах дорослого Кубку світу. Вперше вона завоювала медаль у травні поточного року в іспанському Алькобендасі.

Халькевич проводить успішний сезон. У липні поточного року вона завоювала срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу 2026 року в італійському Арко у віковій категорії до 19 років.

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