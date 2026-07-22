Халькевич принесла Україні друге "срібло" молодіжного ЧС-2026 зі скелелазіння

Українська спортсменка Поліна Халькевич стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу 2026 року зі скелелазіння в італійському Арко. Вона стала віцечемпіонкою в дисципліні "швидкість" у віковій категорії до 19 років.

На шляху до вирішального поєдинку Халькевич у чвертьфіналі перемогла "нейтральну" росіянку Євгенію Лисенко. У фіналі українка поступилася представниці Китаю Сіньї Хуань.

Це друге "срібло" для України на молодіжному чемпіонаті світу 2026 року зі скелелазіння. Перше завоювала Рафаель Казбекова в трудності, також у віковій категорії до 19 років.

Нагадаємо, у червні поточного року Халькевич стала чемпіонкою Європи в тій же дисципліні та в аналогічній віковій категорії.