Американська спортсменка встановила унікальний світовий рекорд у швидкісному скелелазінні
Американська спортсменка Емма Хант стала першою жінкою, яка піднялася на стандартизовану 15-метрову стіну для швидкісного скелелазіння менш ніж за шість секунд.
Про це повідомляє NBCOlympics.
Хант, яка на Олімпіаді в Парижі стала лише п'ятою в цій дисципліні, встановила світовий рекорд із часом 5,99 секунди на змаганнях World Climbing Series у Кракові, Польща.
Попередній рекорд у 6,03 був встановлений олімпійською чемпіонкою з Польщі Александрою Мирослав у вересні минулого року.
Мирослав нещодавно оголосила, що завершить кар'єру пізніше цього року. Полячка оновлювала світовий рекорд 11 разів, починаючи з Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році.
У швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються один з одним, долаючи однакові стіни якомога швидше. Усі змагання вищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні.
Стандартизовану 15-метрову стіну було запроваджено на початку 2010-х років.