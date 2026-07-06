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Американська спортсменка встановила унікальний світовий рекорд у швидкісному скелелазінні

Руслан Травкін — 6 липня 2026, 18:59
Американська спортсменка встановила унікальний світовий рекорд у швидкісному скелелазінні
Емма Хант
x.com/worldclimbing

Американська спортсменка Емма Хант стала першою жінкою, яка піднялася на стандартизовану 15-метрову стіну для швидкісного скелелазіння менш ніж за шість секунд.

Про це повідомляє NBCOlympics.

Хант, яка на Олімпіаді в Парижі стала лише п'ятою в цій дисципліні, встановила світовий рекорд із часом 5,99 секунди на змаганнях World Climbing Series у Кракові, Польща.

Попередній рекорд у 6,03 був встановлений олімпійською чемпіонкою з Польщі Александрою Мирослав у вересні минулого року.

Мирослав нещодавно оголосила, що завершить кар'єру пізніше цього року. Полячка оновлювала світовий рекорд 11 разів, починаючи з Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році.

У швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються один з одним, долаючи однакові стіни якомога швидше. Усі змагання вищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні.

Стандартизовану 15-метрову стіну було запроваджено на початку 2010-х років.

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