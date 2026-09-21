Українські скелелази двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі на етапі World Climbing Series

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на етапі World Climbing Series.

На шляху до тріумфу Ільчишин і Ткач випередили у чвертьфіналі першу команду Китаю з результатом 10,26 секунди. Таким чином, український дует перевершив найкращий результат серед європейських спортсменів у цій дисципліні, який вони самі й встановили у липні цього року.

У фіналі українці виявилися швидшими за американців Самуеля Вотсона та Зака Гаммера й вже вдруге побили рекорд Європи – 10,03 секунди.

"Це дуже важлива перемога для нас і для нашої країни", – прокоментував цю перемогу Ільчишин. Його слова передає пресслужба організаторів змагань.

Ярослав Ткач додав, що для нього ці змагання стали справжнім випробуванням, проте він радий здобутій перемозі.

"Змагатися в Гуйяні та Чунціні було дуже важко. Я виступав усі три дні на обох змаганнях, психологічно це було дуже виснажливо, я віддав усі свої сили, і ми, зрештою, заслужили медаль. Ми надзвичайно щасливі".

Для України це історичне "золото" в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series. До цього Ільчишин і Ткач подарували до доробку України "бронзу" в естафеті на швидкість на етапі цього турніру у польському Кракові.

Зауважимо, що цю дисципліну впровадили на рівні World Climbing Series лише цьогоріч. Раніше вона була представлена лише на Всесвітніх іграх, проте наразі розглядається як одна із майбутніх основних дисциплін в календарі змагань.