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Погорілко не зміг автоматично потрапити у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 20:28
Погорілко не зміг автоматично потрапити у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024

Український легкоатлет Олександр Погорілко не зміг напряму потрапити у півфінал бігу на 400 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українець завершив свій кваліфікаційний забіг на сьомій позиції з часом 45.71 секунд. Надалі він змагатиметься у втішних забігах, звідки намагатиметься відібратися до півфіналу. Забіги відбудуться у понеділок, 5 серпня, початок — о 12:20 за київським часом.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки Вікторія Ткачук та Ганна Рижикова взяли участь у кваліфікації у бігу на 400 м з бар'єрами на Іграх-2024. Українки також не змогли пробитися у півфінал напряму, та змагатимуться за півфінальне місце у втішних забігах, які розпочнуться 5 серпня, о 11:50 за київським часом.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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