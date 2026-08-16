Геращенко: Топ-5 чемпіонату Європи? Я собою пишаюсь

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко оцінила свій виступ у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи 2026 року в Бірмінгемі.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Я дійсно неймовірно щаслива. Я можу плакати. І це сльози радості. Неймовірно щаслива, що завдяки великій підтримці повернулась на міжнародну арену через рік і увійшла в топ-5 чемпіонату Європи.

Я собою пишаюсь. Це завдяки неймовірній підтримці, моєму бажанню стрибати та підтримці з боку родини, тренерки, батьків і багатьох людей. Тому це дійсно круто", – заявила українка.