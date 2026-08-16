Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Геращенко: Топ-5 чемпіонату Європи? Я собою пишаюсь

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 12:46
Геращенко: Топ-5 чемпіонату Європи? Я собою пишаюсь
Ірина Геращенко
instagram.com/gerashchenkoi

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко оцінила свій виступ у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи 2026 року в Бірмінгемі.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Я дійсно неймовірно щаслива. Я можу плакати. І це сльози радості. Неймовірно щаслива, що завдяки великій підтримці повернулась на міжнародну арену через рік і увійшла в топ-5 чемпіонату Європи.

Я собою пишаюсь. Це завдяки неймовірній підтримці, моєму бажанню стрибати та підтримці з боку родини, тренерки, батьків і багатьох людей. Тому це дійсно круто", – заявила українка.

Нагадаємо, напередодні Геращенко посіла 5 місце на чемпіонаті Європи-2026. У поточному сезоні українка повернулася у спорт після річної паузи в кар'єрі, пов'язаної з народженням дитини.

Ірина Геращенко Чемпіонат Європи

Ірина Геращенко

Магучіх виграла "золото" зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026
Геращенко: Спека не вплинула на стрибки
Магучіх і Геращенко пробилися до фіналу ЧЄ-2026 у стрибках у висоту
Кваліфікація ЧЄ-2026 за участі Магучіх та Геращенко: онлайн-трансляція
Геращенко пропустить етап Діамантової ліги в Лондоні

Останні новини