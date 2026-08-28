В неї є суперсила: Магучіх – про повторення особистого рекорду Геращенко на Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх оцінила виступ Ірини Геращенко на етапі Діамантової ліги в Цюриху, де та стала срібною призеркою на змаганнях зі стрибків у висоту.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Киянка вперше за три роки випередила світову рекордсменку. З того моменту минуло 16 спільних стартів.

Олімпійська чемпіонка цього разу посіла четверте місце. Вона заявила, що дуже рада за землячку, яка повторила свій особистий рекорд (2,00 м).

"Я дуже рада за Ірину, тому що це найкращий сезон для неї. Вона повернулася після народження дитини, вона – мама, і я думаю, що в неї є суперсила. Я вперше в цьому сезоні поза подіумом, але думаю, що все в моїй голові, тому фізично я готова, але щось сюди привезли, але це нормально. У мене ще три змагання, тому я намагатимуся виступити краще", – сказала Магучіх.

Зазначимо, що напередодні атлетки змагалися на етапі Діамантової ліги в Сілезії. Тоді Геращенко також стала срібною призеркою (1,98 м), а Магучіх здобула "золото" (2,00 м).

Наступним стартом для українок стане фінал Діамантової ліги-2026. Він відбудеться 4-5 вересня в бельгійському Брюсселі.