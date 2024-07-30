Японець Нагасе став олімпійським чемпіоном з дзюдо

Японський дзюдоїст Таканорі Нагасе став олімпійським чемпіоном у категорії до 81 кг. Він у фінальній сутичці здолав представника Грузії Тато Грігалашвілі.

Для 30-річного японця це друга олімпійська нагорода. Першу він здобув на Іграх в Ріо-2016, тоді Нагасе виборов бронзу.

Бронзовими призерами стали південнокореєць Лі Джун Хван та Сомон Махмадбеков з Таджикістану.

1. 🥇 Таканорі Нагасе (Японія)

2. 🥈 Тато Григалашвілі (Грузія)

3. 🥉 Лі Джун Хван (Південна Корея), Сомон Махмадбеков (Таджикистан)

Нагадаємо, олімпійський турнір з дзюдо вже покинув українець Богдан Ядов (до 66 кг). В 1/16 фіналу він переміг представника Киргистану Кубаничбек Айбек Уулу, проте вже в наступному етапі поступився монголу Йондонперенлею Басхуу.

Інший українець Дільшот Халматов також припинив свої виступи на цій стадії. Він програв майбутньому олімпійському чемпіону казаху Єлдосу Сметову в категорії до 60 кг.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.