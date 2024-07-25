Відомий журналіст прогнозує Україні рекордну кількість медалей на Олімпійських іграх

Відомий журналіст Олександр Гливинський, який 14 років працював прессекретарем збірної України з футболу, прогнозує Україні рекордну кількість золотих медалей на Олімпійських іграх-2024.

Своїм прогнозом він поділився на YouTube-каналі "Українська правда".

На його думку, золото можуть отримати щонайменше 10 українських спортсменів, зокрема, Ярослава Магучіх, яка напередодні побила 37-річний світовий рекорд. Також серед претендентів гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв. На думку Гливинського, Ілля отримає щонайменше 2 золота.

Окрім цього, на перемогу претендує Людмила Лузан в каное-одиночці, боксер Олександр Хижняк, борчиня Ірина Коляденко, дзюдоїстка Дар'я Білодід, Жан Беленюк (греко-римська боротьба) та фехтувальниця Ольга Харлан.

"У нас ще є Оксана Лівач, є важкоатлетка Каміла Конотоп. Це, я думаю, все медалі. В мене вже вийшло більше 10. Зрозуміло, щоб все склалося треба, щоб реалізувалися мої мрії. Але я чомусь в 5 точно вірю, і ризикну спрогнозувати навіть 6 золотих медалей", — додав Гливинський.

Зазначимо, що рекордну кількість золотих медалей Україна отримала у дебютних для себе Олімпійських іграх-1996 в Атланті. Тоді українські спортсмени здобули 9 перемог. Найгірший результат був на Токіо-2020 (1 золото).

Нагадаємо, XXXIII Літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі. Вони розпочнуться 26 липня та триватимуть до 11 серпня. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії, що є найгіршим показником в історії країни.