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Епоха довжиною у 14 років: Гливинський оголосив про відхід зі збірної України

Игорь Чернявский — 11 липня, 15:26
Епоха довжиною у 14 років: Гливинський оголосив про відхід зі збірної України

Олександр Гливинський залишив посаду прессекратаря збірної України.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"І кожен фініш – це, по суті, старт… Цим постом хочу повідомити, що 14-річний період моєї роботи на посаді прессекретаря національної команди України завершився. Це була цікава й тривала мандрівка у човні улюбленої команди усіх українців – Національної Команди України. Бути членом Збірної України – це велика честь та водночас відповідальність, тому кожен день на цій посаді, навіть якщо щось не вдавалося, це велике й цінне надбання для мого життєвого досвіду", – написав Гливинський.
Збірна України з футболу Гливинський

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