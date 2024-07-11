Епоха довжиною у 14 років: Гливинський оголосив про відхід зі збірної України
Олександр Гливинський залишив посаду прессекратаря збірної України.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
"І кожен фініш – це, по суті, старт… Цим постом хочу повідомити, що 14-річний період моєї роботи на посаді прессекретаря національної команди України завершився. Це була цікава й тривала мандрівка у човні улюбленої команди усіх українців – Національної Команди України. Бути членом Збірної України – це велика честь та водночас відповідальність, тому кожен день на цій посаді, навіть якщо щось не вдавалося, це велике й цінне надбання для мого життєвого досвіду", – написав Гливинський.