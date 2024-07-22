Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує набагато більше, ніж Німеччина і США

Премія від держави за олімпійське золото в Україні — 125 тисяч доларів. Вона в 22 рази перевищує середній показник ВВП на душу населення в країні. Тобто, пересічному українцеві потрібно 22 роки трудитися, щоб заробити таку суму.

У Німеччині та США премії олімпійським чемпіоном значно менше. Середньостатистичному німцеві потрібно близько пів року, щоб заробити ідентичні призові. Американцеві — менше ніж рік.

А олімпійські чемпіони, що представляють економічно розвинені Великобританію, Швецію, Норвегію і Нову Зеландії взагалі не отримують призових від своїх країн. Максим Розенко намагався розібратися, чим зумовлений такий зигзагоподібний світовий ринок державних олімпійських призових.

Цей матеріал було опубліковано 8 серпня 2021 року.

Фінансові заохочення олімпіоніка — давня традиція. За легендою у Стародавній Греції тріумфаторам виплачували по 500 драхм, а найвідомішим встановлювали пам'ятник з мармуру. Також їм дозволялося безкоштовно відвідувати їдальні та надавали кращі місця в театрах.

Уже в "нашу олімпійську еру" Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довгий час забороняв виплати олімпійським чемпіонам і призерам, тому що це, на думку організації, порушувало ідеали олімпійського руху (втім, СРСР та інші країни соцтабору цю заборону успішно обходили). Офіційно ж вона була знята МОК на початку 80-х років минулого століття.

Коли 23 американські золоті медалі дорівнюють 4 українським

Цікава тенденція: у найбільш економічно розвинених і потужних в спортивному плані країн зовсім невеликі преміальні. У США в 1984 році ввели премію золотим медалістам у 25 тисяч доларів і не змінювали її понад 30 років. Причому з цих призових виплачувався податок в розмірі 39 відсотків. Тобто, "чистими" американські олімпіоніки заробляли 15 250 доларів.

Легенда світового спорту і рекордсмен Олімпіад, 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс, за свої видатні рекорди в олімпійських басейнах Афін-2004, Пекіна-2008, Лондона-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016 заробив 350 750 доларів "чистими" (23 золоті медалі).

Для порівняння — 4-разовій олімпійській чемпіонці Яні Клочковій держава Україна виплатила 330 тисяч доларів. По 50 тисяч за 2 золоті медалі та 30 тисяч за "срібло" в Сіднеї-2000. І по 100 за два олімпійських “золота” в Афінах-2004. Тобто, попри абсолютно різні досягнення, суми приблизно однакові. Плюс українським олімпійським чемпіонам призові вказані "чистими", вже з оплатою податків.

Тільки на зимовій Олімпіаді-2018 призові в США збільшили на 50 відсотків. Тепер "золото" оцінюється в 37 500 доларів, "срібло" — у 22 500 доларів, "бронза" — в 15 000 доларів. І з Олімпіади-2018 було запропоновано призові не оподатковувати. Але лише в тому випадку, якщо валовий дохід преміальних олімпійської збірної США складе не більше 1 мільйона доларів.

Що вкрай малоймовірно, адже на Олімпіаді в Токіо-2020 збірна США завоювала 39 золотих, 41 срібних і 33 бронзових медалей та з великим відривом стала першою в неофіційному командному заліку. Правда, у зірок американського олімпійського спорту є можливість непогано заробляти на рекламних контрактах, адже об'єктивно рекламний ринок США в десятки разів більший за український.

Скромні призові й у Канади. За "золото" — 20 тисяч доларів, за "срібло" — 15 тисяч за "бронзу" — 10. У Німеччині та Австрії ідентичні виплати, але в євро. А у Великобританії, Новій Зеландії, Швеції та Норвегії держава взагалі не преміює своїх олімпійських чемпіонів і призерів. Щоправда, там є варіанти отримати преміальні від національних федерацій або місцевого олімпійського комітету.

Відзначимо, що в більшості країн, якщо перемагає команда (командні види спорту) або екіпаж (вітрильний спорт, веслування), то призові діляться на всіх членів команди.

"На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро-2016 естонці отримали бронзову нагороду в академічному веслуванні в "четвірці", — розповідає нам український журналіст Олексій Маргієв. — Відповідно до закону повинні були отримати 45 000 євро. Але, оскільки медаль виявилася єдиною в Естонії, порахували, що якщо розділити цю суму на п'ятьох (разом з тренером) — зовсім мало виходить. Збільшили до 90 000 євро. Було спеціальне розпорядження уряду Естонії ".

А ось в сусідній Латвії призові значно більші. "Золото" оцінюється в 142 300 євро, "срібло" — у 85 500 євро. Втім, на Олімпіаді в Ріо-2016 латвійці не завоювали жодної медалі, а в Токіо-2020 здобули 1 "золото" та 1 "бронзу". Тобто, це не надто накладно для їхнього державного бюджету.

Високі призові в Італії. За "золото" — 150 тисяч євро, за "срібло" — 75 тисяч, за бронзу — 50 тисяч євро. У сусідній Франції олімпійське "золото" оцінюється в 50 тисяч євро, "срібло" — в 30 тисяч, "бронза" — у 20 тисяч євро.

У Польщі олімпійським чемпіонам виплатять по 50 тисяч євро (не обкладається податком). А після досягнення 40 років золоті медалісти будуть щомісяця отримувати довічну олімпійську пенсію в розмірі 620 євро (середня зарплата в країні близько 1000 євро брутто).

Неординарна ситуація з Сінгапуром. За перемогу олімпійцям цієї країни належить фантастичний мільйон доларів. Щоправда, жоден з 23 спортсменів так і не здобув жодної медалі на Токіо-2020.

Пострадянський синдром

У країн пострадянського простору — традиційно високі бонуси за олімпійські медалі. Причому простежується цікава тенденція: як правило, вони вищі в країнах з тоталітарним режимом. Швидше за все, ці країни розглядають Ігри як один з інструментів завоювання авторитету у світі.

Перед Олімпіадою в Лондоні-2012 президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з олімпійцями їх приємно здивував: за "золото" обіцяли президентську премію в розмірі 520 тисяч доларів і ще 260 тисяч виплачував НОК (Національний олімпійський комітет) Азербайджану.

Через такі премії ми нерідко бачимо українців в складі цієї збірної. Кістяк жіночої команди Азербайджану з боротьби багато років становили українки. А їхній лідер, львів'янка Марічка Стадник, на чотирьох Олімпіадах у складі збірної Азербайджану виграла чотири медалі — бронзові в Пекіні-2008 та Токіо-2020, і срібні в Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016.

Щоправда, зміна громадянства у Марічки трапилася не тільки з фінансових мотивів. У її ваговій категорії в збірній України виступала олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені, тож у Стадник було на той момент небагато шансів зайняти її місце.

Чекати львів'янка не захотіла і змінила громадянство. В результаті за 13 років виступів під прапором Азербайджану Марічка виграла 9 чемпіонатів Європи та два чемпіонати світу. І, напевно, заробила непогані преміальні.

Більш ніж пристойні призові в Казахстані. "Золото" оцінюється у 215 тисяч євро, "срібло" — в 125 тисяч, "бронза" — в 62 500 євро. Узбекистан перед Олімпіадою-2016 оголосив про преміальні у розмірі 200 тисяч доларів для олімпійських чемпіонів, але ніхто з представників цієї збірної не зміг завоювати медалі в Ріо-де-Жанейро. Щоправда в Токіо у них 3 "золота" та 2 "бронзи".

Високі призові передбачені в Таїланді. За олімпійське "золото" тут готові заплатити 314 тисяч доларів. Але є нюанс — їх виплачують протягом 20 років — по 15 700 доларів на рік або по 1300 доларів на місяць. За таким же принципом виплачуються преміальні на Філіппінах — 237 тисяч доларів протягом 20 років (близько 1000 доларів на місяць).

Як в Україні змінювалися олімпійські призові

Атланта-1996

"Золото" — 50 тисяч доларів

"Срібло" — 30 тисяч доларів

"Бронза" — 20 тисяч доларів

Завоювали 23 медалі — 9 золотих, 2 срібних і 12 бронзових.

Сідней-2000

"Золото" — 50 тисяч доларів

"Срібло" — 30 тисяч доларів

"Бронза" — 20 тисяч доларів

Завоювали 23 медалі — 3 золоті, по 10 срібних і бронзових.

Афіни-2004

"Золото" — 100 тисяч доларів

"Срібло" — 75 тисяч доларів

"Бронза" — 50 тисяч доларів

Завоювали 22 медалі — 8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

Пекін-2008

"Золото" — 100 тисяч доларів

"Срібло" — 75 тисяч доларів

"Бронза" — 50 тисяч доларів

Завоювали 27 медалей — 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових.

Лондон-2012

"Золото" — 125 тисяч доларів

"Срібло" — 80 тисяч доларів

"Бронза" — 55 тисяч доларів

Крім гонорарів олімпійцям, почали передбачатися призові і їх тренерам — в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів

Завоювали 20 медалей — 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

Ріо-де-Жанейро 2016

"Золото" — 125 тисяч доларів

"Срібло" — 80 тисяч доларів

"Бронза" — 55 тисяч доларів

Тренери отримують призові в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів.

Завоювали 11 медалей — 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові

Токіо-2020

"Золото" — 125 тисяч доларів

"Срібло" — 80 тисяч доларів

"Бронза" — 55 тисяч доларів

Тренери отримують призові в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів.

Завоювали 19 медалей — 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових.

Париж-2024

"Золото" — 125 тисяч доларів

"Срібло" — 100 тисяч доларів

"Бронза" — 80 тисяч доларів

Тренери отримують призові в розмірі 50 відсотків від преміальних спортсменів.

Преміальні, відносно ВВП країн

У 2023 році ВВП України склало майже 157,7 мільярда доларів. І преміальні за золоту медаль складають 0.00008% від цієї суми. За срібну — 0.00006%, а за бронзову — 0.00005%.

Звісно, коли відсотки вимірюються в стотисячних, то це виглядає не дуже жахаюче. Проте все пізнається в порівнянні. У США ВВП дорівнює 26,94 трлн доларів, і золота медаль у відсотках дорівнює 0,0000001%. Відсоток в Україні у 600 (!) разів більший.

Звісно, економіка США є однією з найкращих у світі, тому давайте порівняємо із нашими сусідами, поляками. Їхнє ВВП трохи більше за 1,7 трильйона. Премія за "золото" у Польщі дорівнює 0.000002% відсоткам від ВВП, що у 40 разів менше за ідентичну нагороду в Україні, і у 30 разів за "бронзу".

Преміальні, відносно зарплати українців

Якщо брати середню зарплату в Україні (21 809 гривень), то українцю потрібно працювати 237 місяців, тобто майже 20 років, щоб отримати суму, рівну преміальним за золоту медаль. Для срібної — 190 місяців (майже 16 років), для бронзи — 151 (майже 13 років).

Для порівняння, середня зарплата американця — 4997 доларів, тобто середньостатистичний працівник в США за 7,5 місяців отримає суму, рівну премії за золоту медаль (в Польщі за 30). 4,5 місяці потрібні для "срібла", а для "бронзи" йому треба працювати 3 місяці.

Можемо взяти для прикладу країну, преміальні якої є навіть більшими за українські — Латвію. Щоб отримати 142,3 тисячі євро (нагорода за золоту медаль) латвійцю потрібно 126 місяців (10,5 років), а для "срібла" — трохи більше 6 років.

А якщо порівнювати з мінімальною зарплатою (8 000 гривень), то цифри взагалі жахають. "Золото" — майже 54 роки, "срібло" — 43, а "бронза" — 34,5.

Максим Розенко, Чемпіон