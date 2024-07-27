Ротань визначився зі складом олімпійської збірної України на матч з Марокко
Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 проти Марокко
Про це повідомляє УАФ.
Стартовий склад олімпійської збірної України
Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару
Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.
Зазначимо, що в першому турі українці зазнали несподіваної поразки від Іраку (2:1).
Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Коефіцієнти від Фавбет
- Перемога України — 4,35;
- Нічия — 3,65;
- Перемога Марокко — 1,99.
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