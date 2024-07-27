Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Ротань визначився зі складом олімпійської збірної України на матч з Марокко

Станіслав Лисак — 27 липня, 16:53
Ротань визначився зі складом олімпійської збірної України на матч з Марокко

Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 проти Марокко

Про це повідомляє УАФ.

Стартовий склад олімпійської збірної України

Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що в першому турі українці зазнали несподіваної поразки від Іраку (2:1).

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Коефіцієнти від Фавбет

  • Перемога України — 4,35;
  • Нічия — 3,65;
  • Перемога Марокко — 1,99.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
  • ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Париж-2024

Кривицька зустрінеться Харьковою у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024
Відкриття Олімпійських ігор очима Олександра Гливинського
Харькова вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024 з фехтування на шпазі
Українки вийшли до фіналу академічного веслування в четвірках парних
Олімпіада-2024. Баскетбольний турнір: розклад, турнірна таблиця

Останні новини