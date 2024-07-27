Ротань визначився зі складом олімпійської збірної України на матч з Марокко

Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 проти Марокко

Про це повідомляє УАФ.

Стартовий склад олімпійської збірної України

Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що в першому турі українці зазнали несподіваної поразки від Іраку (2:1).

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Перемога України — 4,35;

Нічия — 3,65;

Перемога Марокко — 1,99.