Американка Маклафлін встановила світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами
Американська легкоатлетка Сідні Маклафлін здобула золоту медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх 2024.
Вона подолала дистанцію за 50.37 секунд, що є новим світовим рекордом. Срібну нагороду здобула її землячка Анна Кокрелл з результатом 51.87. Третьою до фінішу дісталась Фемке Бол з Нідерландів.
1. 🥇 Сідні Маклафлін (США) — 50.37;
2. 🥈 Анна Кокрелл (США) — 51.87;
3. 🥉 Фемке Бол (Нідерланди) — 52.15.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Ганна Рижикова не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами. Вона фінішувала сьомою.
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