Американка Маклафлін встановила світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами

Американська легкоатлетка Сідні Маклафлін здобула золоту медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 50.37 секунд, що є новим світовим рекордом. Срібну нагороду здобула її землячка Анна Кокрелл з результатом 51.87. Третьою до фінішу дісталась Фемке Бол з Нідерландів.

1. 🥇 Сідні Маклафлін (США) — 50.37;

2. 🥈 Анна Кокрелл (США) — 51.87;

3. 🥉 Фемке Бол (Нідерланди) — 52.15.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ганна Рижикова не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами. Вона фінішувала сьомою.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.