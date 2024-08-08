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Подвійний подіум для США: Голловей завоював золото в бігу на 110 метрів із бар'єрами

Микола Дендак — 8 серпня, 23:59
Подвійний подіум для США: Голловей завоював золото в бігу на 110 метрів із бар'єрами

Американський легкоатлет Грант Голловей завоював золоту медаль в бігу на 110 метрів із бар'єрами на Олімпійських іграх 2024.

Він подолав дистанцію за 12,99 секунд. Срібним призером став ще один американець Деніел Робертс. Бронза — у Рашида Броудбелла з Ямайки.

1. 🥇 Грант Голловей (США) — 12,99;

2. 🥈 Деніел Робертс (США) — 13,09;

3. 🥉 Рашид Броудбелл (Ямайка) — 13,09

Зазначимо, що напередодні американська легкоатлетка Сідні Маклафлін встановила світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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