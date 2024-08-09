На Олімпіаді-2024 були розіграні кілька комплектів нагород з вільної боротьби

Стали відомі переможці змагань з вільної боротьби у вагових категоріях до 57 кг та до 86 кг серед чоловіків, а також у ваговій категорії до 57 кг серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

У ваговій категорії до 57 кг серед чоловіків золото здобув японець Рей Ігучі, у фіналі він переміг американського борця Спенсера Лі. У бронзових фіналах перемогли узбекистанець Гуломжон Абдуллаєв та індієць Аман Аман.

1. 🥇 Рей Ігучі (Японія);

2. 🥈 Спенсер Лі (США);

3. 🥉 Гуломжон Абдуллаєв (Узбекситан);

3. 🥉 Аман Аман (Індія).

У ваговій категорії до 86 кг олімпійським чемпіоном став болгарський борець Магомед Рамазанов, який переміг у фінальній сутичці іранця Хассана Яздані. Бронзовими призерами стали американець Аарон Брукс та грек Даурен Куруглієв.

1. 🥇 Магомед Рамазанов (Болгарія);

2. 🥈 Хассан Яздані (Іран);

3. 🥉 Аарон Брукс (США);

3. 🥉 Даурен Куруглієв (Греція).

У жіночих змаганнях вагової категорії до 57 кг золото завоювала японка Сакурай Цугумі, здолавши в фіналі молдавську борчиню Анастасію Нікіту. Бронзовими призерками Ігор-2024 у Парижі стали американка Гелен Маруліс та китаянка Хун Кесінь.

1. 🥇 Сакурай Цугумі (Японія);

2. 🥈 Анастасія Нікіта (Молдова);

3. 🥉 Гелен Маруліс (США);

3. 🥉 Хун Кесіь (Китай).

Нагадаємо, напередодні українська борчиня Ірина Коляденко перемогла представницю Киргизстану Айсулу Тинибекеву у ваговій категорії до 62 кілограмів та вийшла у фінал, який відбудеться завтра, 10 серпня.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.