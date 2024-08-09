Лайлс завоював бронзу в бігу на 200 метрів з COVID-19

Американський легкоатлет Ноа Лайс змагався у фіналі Олімпійських ігор-2024 з бігу на 200 метрів, хворіючи COVID-19. У підсумку представник США здобув бронзову нагороду.

Про це повідомляє ESPN.

Хворобу Лайлса діагностували у вівторок, однак про неї розповіли лише після забігу. Щойно він перетнув фінішну лінію, Ноа ліг на спину. За мить його оточили тренери та медичний персонал, які відсунули його до стіни, щоб надати медичну допомогу.

Пізніше американський бігун розповів про причини замовчування своєї хвороби.

"По-перше, ми не хотіли, щоб суперники впали в паніку; ми хотіли, щоб вони могли змагатися. А по-друге, ми хотіли зробити це якомога непомітніше. Ви ніколи не хочете говорити своїм конкурентам, що ви хворі. Навіщо давати їм перевагу над собою?", — пояснив американець.

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Також Лайс заявив про завершення виступів на Олімпіаді в Парижі. Це означає, що він пропустить естафету 4х100 метрів.

"Я вірю, що це буде кінцем моєї Олімпіади 2024 року. Це не та Олімпіада, про яку я мріяв, але вона залишила в моєму серці стільки радості. Я сподіваюся, що всім сподобалося шоу. Незалежно від того, вболівали ви за мене чи проти мене, ви повинні визнати, що дивилися мене, чи не так?", — написав Ноа в Instagram.

Нагадаємо, що Лайлс є вже триразовим призером на Олімпійських іграх. На його рахунку дві бронзи на дистанції 200 метрів, а також золото Парижу-2024 у 100-метрівці. У драматичному фіналі Ноа подолав дистанцію за 9,784 секунди, що є його персональним рекордом, та обійшов свого суперника Кішейна Томпсона з Ямайки на 0,005 секунди