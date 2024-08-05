Чоловіча збірна Японії з фехтування на рапірі здобула золото Олімпіади-2024
Чоловіча збірна Японії здобула золоту медаль з фехтування на рапірі на Олімпійських іграх 2024.
У фінальному поєдинку японська команда, за яку виступали Юдай Нагано, Такахіро Сікіне, Кіосуке Мацуяма та Кадзукі Іімура впевнено перемогли італійських рапіристів з рахунком 45:36. Бронзову нагороду здобула Франція, яка виявилася сильнішою за команду США — 45:32.
1. 🥇 Японія;
2. 🥈 Італія;
3. 🥉 Франція.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла Республіку Корею та виграла золото на Олімпійських іграх. Також раніше Ольга Харлан завоювала бронзу в особистих змаганнях.
За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.