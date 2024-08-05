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Чоловіча збірна Японії з фехтування на рапірі здобула золото Олімпіади-2024

Микола Дендак — 5 серпня, 00:35
Чоловіча збірна Японії з фехтування на рапірі здобула золото Олімпіади-2024

Чоловіча збірна Японії здобула золоту медаль з фехтування на рапірі на Олімпійських іграх 2024.

У фінальному поєдинку японська команда, за яку виступали Юдай Нагано, Такахіро Сікіне, Кіосуке Мацуяма та Кадзукі Іімура впевнено перемогли італійських рапіристів з рахунком 45:36. Бронзову нагороду здобула Франція, яка виявилася сильнішою за команду США — 45:32.

1. 🥇 Японія;

2. 🥈 Італія;

3. 🥉 Франція.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла Республіку Корею та виграла золото на Олімпійських іграх. Також раніше Ольга Харлан завоювала бронзу в особистих змаганнях.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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