Австралійка Маккіон з олімпійським рекордом здобула золото на Олімпіаді-2024

Австралійська спортсменка Кейлі Маккіон з олімпійським рекордом виграла заплив на 100 метрів на спині на Олімпійських іграх-2024.

Вона подолала дистанцію за 57,33 секунди. Срібло здобула представниця США Реган Сміт, яка напередодні встановила світовий рекорд (57,13), а її землячка Кетрін Беркофф фінішувала третьою.

1. 🥇 Кейлі Маккіон (Австралія) — 57,33;

2. 🥈 Реган Сміт (США) — 57,66;

3. 🥉 Кетрін Беркофф (США) — 57,98.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цих змаганнях. Раніше український плавець Михайло Романчук не зумів вийти у фінал на 800 метрів вільним стилем. Також Денис Кесіль не зміг пробитися у півфінал плавання 200 метрів батерфляєм.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.