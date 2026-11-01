Українець Малесик фінішував 6-м у фіналі Юнацької Олімпіади на 200 м на спині
Кирило Малесик
НОК України
Український плавець Кирило Малесик фінішував 6-м у фіналі дистанції 200 метрів на спині на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.
Він подолав дистанцію за 2:08.65.
Перемогу здобув новозеландець Аріель Мучірахондо з результатом 1:59.15. Другим став Парса Шахшахані з Ірану, третім –грек Ніколаос Папатодору.
У ранковій кваліфікації Малесик показав шостий час – 2:08.47 – і пробився до фіналу.
Юнацькі Олімпійські ігри-2026
Плавання. 200 м на спині, юнаки, фінал
1. Аріель Мучірахондо (Нова Зеландія) –1:59.15
2. Парса Шахшахані (Іран) –2:02.74
3. Ніколаос Папатодору (Греція) –2:03.23
...6. Кирило Малесик (Україна) –2:08.65