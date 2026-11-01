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Українець Малесик фінішував 6-м у фіналі Юнацької Олімпіади на 200 м на спині

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 17:44
Українець Малесик фінішував 6-м у фіналі Юнацької Олімпіади на 200 м на спині
Кирило Малесик
НОК України

Український плавець Кирило Малесик фінішував 6-м у фіналі дистанції 200 метрів на спині на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.

Він подолав дистанцію за 2:08.65.

Перемогу здобув новозеландець Аріель Мучірахондо з результатом 1:59.15. Другим став Парса Шахшахані з Ірану, третім –грек Ніколаос Папатодору.

У ранковій кваліфікації Малесик показав шостий час – 2:08.47 – і пробився до фіналу.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026

Плавання. 200 м на спині, юнаки, фінал

1. Аріель Мучірахондо (Нова Зеландія) –1:59.15

2. Парса Шахшахані (Іран) –2:02.74

3. Ніколаос Папатодору (Греція) –2:03.23

...6. Кирило Малесик (Україна) –2:08.65

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