Дворазова олімпійська чемпіонка змінила громадянство

Зіркова плавчиня Татьяна Сміт, яка виборювала "золото" на останніх двох Олімпіадах у складі збірної Південної Африки, відтепер виступатиме за збірну Нідерландів.

Про це повідомляє AD.nl. Деталі додає NBCsports.com.

"Я знаю, що не всі зрозуміють або погодяться з моїм рішенням. Я могла би годинами намагатися пояснити це, виправдати або переконати всіх, чому я зробила цей вибір, але зрештою, це рішення, яке я мала прийняти для себе та свого майбутнього".

У Нідерландах народився її батько. За словами спортсменки, такий хід пропонує їй "більшу підтримку високих результатів і потенціал для побудови більш сталої кар'єри".

Її батько емігрував до Південної Африки в 1989 році. З 2021 року її батьки знову живуть у Нідерландах.

Згідно з прес-релізом команди Сміт, спортсменка вже отримала підтвердження про зміну спортивного громадянства від World Aquatics.

Татьяна представлятиме Нідерланди на Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який пройде з 1 по 6 грудня в Пекіні.

Сміт виборола "золото" на дистанції 200 метрів брасом та "срібло" на дистанції 100 метрів брасом на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо (виступала під прізвищем Шенмакер – прим.). Три роки по тому вона повторила цей подвиг у Парижі.

Зазначимо, що після Ігор у Парижі Сміт завершила кар'єру, але нещодавно оголосила про своє повернення.

Нагадаємо, що напередодні олімпійська чемпіонка з веслування Марлус Олденбурґ оголосила про відновлення кар'єри.