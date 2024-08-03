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Австралійка Маккіон з олімпійським рекордом виграла чергове золото у плаванні

Микола Дендак — 3 серпня, 00:35
Австралійка Маккіон з олімпійським рекордом виграла чергове золото у плаванні

Австралійська плавчиня Кейлі Маккіон стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024 у Парижі на 200 метрах на спині.

Вона подолала дистанцію за 2 хвилини 3,73 секунди, що стало новим олімпійським рекордом. Срібну нагороду здобула американка Реган Сміт. Третьою фінішувала Кайлі Масс із Канади, здобувши бронзу.

Зазначимо, що для 23-річної Маккіон це вже п'ята золота медаль на Олімпійських іграх у кар'єрі. Напередодні Кейлі з олімпійським рекордом виграла заплив на 100 метрів на спині.

1. 🥇 Кейлі Маккіон (Австралія) — 2:03,73;

2. 🥈 Реган Сміт (США) — 2:04,26;

3. 🥉 Кайлі Масс (Канада) — 2:05,57.

Нагадаємо, напередодні китаєць Пань Чжанле встановив світовий рекорд з плавання на 100 метрів вільним стилем та здобув золото на Олімпіаді-2024.

Також ірландський плавець Денієл Віффен побив олімпійський рекорд українця Михайла Романчука та виграв золоту медаль на дистанції 800 м вільним стилем.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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