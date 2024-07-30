Віффен побив олімпійський рекорд Романчука та здобув золото Олімпіади-2024

Ірландський плавець Денієл Віффен виграв золоту медаль на дистанції 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2024 у Парижі.

23-річний спортсмен проплив дистанцію за 7:38,19. Він побив олімпійський рекорд українця Михайла Романчука (7 хвилин 41,28 секунди).

Срібло виграв Боббі Фінке з США, трійку замкнув Грегоріо Палтріньєрі.

1. 🥇 Данієль Віффен (Ірландія) — 7:38,19

2. 🥈 Боббі Фінке (США) — 7:38,75

3. 🥉 Грегоріо Палтріньєрі (Італія) — 7:39,38

Нагадаємо, Романчук у даній дисципліні не зміг подолати кваліфікацію, він показав результат 7:49,75.

Для Михайла Олімпійські ігри не завершуються. 3 серпня український плавець побореться на ще одній своїй коронній дисципліні — 1500 м вільним стилем. На цій дистанції Романчук завоював срібло в Токіо.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року триватимуть до 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.