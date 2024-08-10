Американка Рівз з олімпійським рекордом здобула золото у змаганнях з важкої атлетики

Американка Олівія Рівз здобула золоту медаль у змаганнях з важкої атлетики у ваговій категорії до 71 кг на Олімпійських іграх 2024.

Вона встановила олімпійський рекорд у ривку — 117 кг, та пізніше штовхнула 145 кг. Із загальним балом 262 кг вона випередила колумбійку Марі Санчез на 5 кг (112+145 кг). Бронзову нагороду завоювала еквадорська спортсменка Енджі Паласіос — 256 (116+140).

1. 🥇 Олівія Рівз (США) — 262;

2. 🥈 Марі Санчез (Колумбія) — 257;

3. 🥉 Енджі Паласіос (Еквадор) — 256.

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на сьомому місці.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.