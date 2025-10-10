"Вічний" наступник Ноєра не хоче йти в чергову оренду з Баварії

Голкіпер Баварії Александер Нюбель не має бажання ставати частиною нової оренди в наступному сезоні.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, Нюбель хоче надовго осісти в одному конкретному клубі, починаючи з сезону-2026/27. Доля 29-річного німця залежатиме від того, чи продовжить контракт Баварія з Мануелем Ноєром. Якщо легенда "ротен" залишиться ще на один рік, найбільш реальним варіантом буде продаж Нюбеля.

Влітку 2023 року Александер Нюбель перейшов до Штутгарту на правах багаторічної оренди, яка завершиться наступного літа. Наразі повноцінний трансфер воротаря до швабів вважається малоймовірним.

Александер Нюбель приєднався до Баварії влітку 2020 року, перейшовши із Шальке на правах вільного агента. Його довгий час вважали наступником Ноєра, порівнюючи їхні схожі кар'єрні шляхи. Проте довговічність Мануеля не дозволила Нюбелю стати першим номером у Мюнхені.

