Голкіпер, який взяв два пенальті від Голанда, може повернутися до Баварії у січні

Мюнхенська Баварія може достроково повернути до себе голкіпера Гамбурга Даніеля Переца.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на ізраїльський Sport5.

Минулого літа Гамбург орендував Переца у Баварії до кінця сезону-2025/26. Проте 25-річний воротар провів на лаві запасних усі матчі "червоноштанників". Ця ситуація не подобаєтся ані футболісту, ані "ротен", які розглядають варіант із розірванням орендної угоди.

"Очевидно, що я розчарований тим, що не граю в Гамбурзі. Я не очікував, що не гратиму. Насправді мені давали зрозуміти, що я гратиму. Я борюся з ситуацією. Можливо, у січні щось зміниться, бо я дуже хочу грати", – сказав Перец.

Баварія придбала Даніеля Переца у Маккабі Тель-Авів влітку 2023 року за 5 мільйонів євро. За два роки у Мюнхені голкіпер провів 7 матчів, у яких пропустив 7 голів та зіграв на "нуль" два рази.

Нагадаємо, що Даніель Перец двічі відбив пенальті у виконанні Ерлінга Голанда під час матчу відбору чемпіонату світу-2026 між Норвегією та Ізраїлем (5:0).

Раніше з'явилася інформація, що "вічний" наступник Мануеля Ноєра не хоче йти в чергову оренду з Баварії