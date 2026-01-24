У Німеччині закликали бойкотувати ЧС-2026 через наміри Трампа захопити Гренландію

Член виконкому Федерації футболу Німеччини та президент клубу Санкт-Паулі Оке Геттліх запропонував розглянути можливість бойкоту чемпіонату світу 2026 з футболу.

Слова німецького функціонера цитує видання "Hamburger Morgenpost".

На думку Геттліха, заяви президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії є грубим порушенням міжнародного права. У відповідь Німеччина повинна розглянути можливість бойкоту Мундіалю 2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

"Якими були підстави для бойкотів Олімпійських ігор у 1980-х роках? На мою думку, потенційна загроза зараз більша, ніж була тоді. Нам потрібно провести цю дискусію", – сказав Геттліх.

Президент Санкт-Паулі закликав футбольну спільноту об'єднатися довкола демократичних цінностей заради миру.

"Як організації та суспільство, ми забуваємо, як встановлювати табу та межі, а також як захищати цінності. Чи порушується табу, коли хтось погрожує? Чи порушується табу, коли хтось нападає? Коли люди гинуть? Я хотів би дізнатися від Дональда Трампа, коли він досяг свого табу", – додав Геттліх.

Нагадаємо, що Гренландія має автономію у складі Королівства Данії. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри приєднати острів та зробити з нього ще один штат країни. Ба більше, політик не виключив можливість використання військових та економічних засобів для досягнення своїх цілей.

Раніше гренландська біатлоністка Астрі Слеттемарк висловила стурбованість через войовничі заяви Дональда Трампа.

Додамо, що збірна Німеччини потрапила до групи E на ЧС-2026. "Бундестім" на груповому етапі зіграє проти Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору. Мундіаль відбудеться на стадіонах США, Канади та Мексики з 11 червня по 19 липня 2026 року.