Футбол в окопах Першої світової: правда і вигадки Різдвяного перемир'я
Брюс Бейрнсфатер, постарівши, став відомим карикатуристом, але хіба міг він те передбачити ввечері 24 грудня 1914-го?
Тоді його амбіції були скромніші – зігрітися.
Напередодні холодний дощ лив, як з відра, і окопи, які захищав Брюс у складі 1-го піхотного Уорікширського полку, розкисли.
"Сиджу я, значить, в цій глиняній порожнині за багато миль від дому. Холодний і мокрий, всюди вкритий брудом. І не було жодного шансу звідти вирватися – хіба отримати поранення. І от приблизно біля 22:00 я почув десь на іншому кінці поля, як шепочуть голоси. Я кивнув солдату поруч – мовляв, чуєш бошів? А він мені: "Так, вони давно вже цим займаються".
Це було абсолютно ненормально у тих обставинах, але німці колядували, бо ж був Святвечір.
Англійці слухали їх довго, а тоді поодинокі голоси завели й своїх пісень.
"Я почув трохи розгублений крик з того боку. Німецький солдат кричав англійською, але з сильним акцентом. Він просив підійти ближче. Наш сержант відповів йому: "Півдороги ти, півдороги я".
***
В історію ті події увійшли як "Різдвяне перемир'я" – стихійне, неоднозначне і з купою відтінків.
Його ніхто не придумував – воно якось само.
За перші півроку російську армію Самсонова втопили в пруських болотах Танненберга, а німецький прорив на Париж звело нанівець Диво на Марні. Сил, аби виграти, ніхто не мав, і це точило бойовий дух, як черв'як.
А Різдво, між тим, наближалося. Кайзер вислав в окопи невеликі ялинки; солдатам – трубки, а сигарети – офіцерам. Англійські бійці отримали по латунній коробочці з профілем принцеси Мері, де були шоколад, тютюн і записка-побажання вціліти від королівського дому. Французи – авжеж! – відправили на передову вина.
Усе це на дещицю повернуло солдатів до нормального життя, а більше було й не треба.
В полку Бейрнсфатера це почалося з колядок, а от полковник Скотт Шеперд пригадував, що біля міста Арментьєр вплинув... туман:
"Він був таким густим, що на руку перед собою не видно було. Я наказав нашим скористатися і відновити парапет траншеї, аж тут цей туман миттєво розсіявся, і ми побачили, що навпроти німці зайняті тим самим. Ми заклякли, але тоді один чи два наших подалися до них".
Скільки ділянок фронту – стільки й історій. Генрі Вільямсон із Лондонської стрілецької бригади захоплено писав мамі, що "обміняв тютюн у німецького солдата прямо тут". Капітан Едвард Галс розповідав потім, як помітно п'яні англійці, шотландці, ірландці, пруси і вюртембержці разом заводили "Auld lang syne". Бригадний генерал Конгрів шоковано дивився, як один з його капітанів курив сигару й розмовляв з "найкращим снайпером німців, якому було заледве 18".
Траплялися й майже комедійні випадки – наприклад, на ділянці Бейрнсфатера мобілізований перукар взявся "стригти бошів за тютюн на нічийній землі".
А були й такі, хто намагався зіграти футбол.
***
Понад сто років пройшло, але гру й тоді любили в Європі.
Перед Першою світовою чемпіонати вже проводили усі великі країни, крім Франції, Іспанії та Сербії, де були Кубки.
Грали, до слова, і в Російській імперії – причому в сезоні-1913 із 12 міст-учасників 7 були з України, а переможцем стала Одеса.
Хто ж грав на фронті? Як грав? Де грав?
Якщо вірити дослідженню Майкла Деша, що вийшло в 2011 році, імпровізованих матчів між ворогами зіграли щонайменше 3-4.
Чи не найвідоміший провели горяни з Аргайла і Сазерленда та 134-й полк саксонців. Його опис був у щоденнику Курта Цеміша, який його внуки знайшли на горищі дому в Лейпцигу у 1999-му:
"Зрештою Томмі витягли зі своїх окопів футбольний м’яч, і незабаром почалася жвава гра», – писав він. «Як дивовижно чудово, але як дивно це було. Англійські офіцери відчували те саме. Різдво на деякий час об'єднало смертельних ворогів".
У пам'ять про той матч Іану Стюарту хтось із німців подарував фото їхньої футбольної команди – вони невипадково виграли тоді 3:2 і страшно пишалися своїми навиками.
Ерні Вільямс із Чеширського полку, в свою чергу, запевняв – так, футбол, але без воріт і абияк: "Чесно, я не знаю, хто приніс м'яч. Вони забили нам кілька голів. Ми грали без правил. Думаю, десь дві сотні солдатів з обох боків брали участь".
Також в Glasgow New вийшов репортаж про перемогу шотландців 4:1 над 133-м полком саксонців, де лейтенанта Йоганнеса Німанна найбільше вразив не рахунок, а кілти скоттів:
"Ми реготали на все горло, коли через порив вітру побачили, що вони не носять трусів. Були й забіяки, хто спеціально їх піднімав. Десь через годину прийшов наказ командира усім розійтися; що ми мали це припинити. На тому братання й закінчилось".
Ще задокументовані нічия команди британської польової артилерії з ганноверцями в Іпрі та поразка ланкаширських стрільців від прусів на узбережжі біля Ле Туке.
А от розповіді ветерана й письменника Роберта Грейвса, як згодом виявилось, просто казочки.
***
Ви скажете – гей, а як же французи? Бельгійці?
А у них все було інакше.
Бельгійці попросили день тиші, щоб передати листи рідним у німецькій окупації. Не до футболу їм було.
Тим часом французи й поготів на локальні перемир'я не погодилися, бо ж німці намагалися загарбати саме їхню країну, і для них війна була за виживання.
Англійці, що вписалися за союзника, відчували це інакше, тому капітан Кліффтон Стоквелл із валлійських стрільців кілька днів перегукувався із німцем з траншеї навпроти, що на ідеальній british розпитував, як справи у ресторанів Лондона.
"Та хто ти в біса такий?" – не витримав Кліф.
"Пане офіцере, здається, я вас впізнав! Я був старшим офіціантом в Great Central", – така була відповідь.
За підрахунками Малькольма Брауна з Імперського військового музею Великобританії спонтанне перемир'я на Різдво 1914-го торкнулося 2/3 фронту, який займали війська Його величності.
Вони наробили спільних фото, а в січні 1915-го про футбол на нічийній землі між двома лініями окопів написала The Irish Times.
Ясно, що влада негайно це спростувала. Привид комунізму зі світовою революцією пролетаріату витав у повітрі; хіба геть дурний не розумів небезпеки.
Капрал 16-го Баварського полку був не з таких. За 4 марки платні, які солдати зазвичай тратили на борделі й вино, він купив книгу про культурні скарби Берліна: "Такого не повинно відбуватися в час війни. Ви забули про свою німецьку честь?!"
Цього капрала звали Адольф Гітлер.
***
Не він один так думав.
На Різдво 1914-го на фронті загинуло 77 британців, бо були ділянки, де перемир'ям і не пахнуло. Також траплялися й зради – наприклад, рядового Персі Хаггінса виманили з окопу і застрелили. А за ним – ще й сержанта, що поліз рятувати молодого.
Та й загалом – це жодним чином не нагадувало свято.
У 2003-му останній живий шотландський ветеран Першої світової Альфред Андерсон нічого не прикрашав:
"Головний спогад різдвяного перемир'я – це тиша. Моторошний звук тиші. Ми вийшли і просто її слухали. Попередні два місяці в окопі я чув лише шипіння, тріск і свист куль та снарядів, кулеметні черги і віддалені німецькі голоси. А того дня була мертва тиша. Ми кричали: "З Різдвом", та нікому не було весело. Це була коротка мить у великій війні".
Дуже великій.
Досі Перша світова вважається найкривавішим конфліктом в історії західної Європи. За 4 роки вона перемолола майже 20 млн життів.
Футбол на Різдво 1914-го не змінив головно нічого, але його згадуватимуть вічно через унікальність. Ні до, ні після нічого подібного світ не бачив – у тому числі й на Першій світовій.
Вже в 1915-му поодинокі колядки зустріли кулеметним вогнем. З обох сторін видали укази про недопустимість братань, але ще більше вплинули особисті втрати. За два роки на фронті ніхто вже не воював за короля чи Антанту, а от число бажаючих помститися за смерті друзів росло щодня.
Ось такими гостинцями замість футбольних м'ячів та сигарет частувала німців канадська артилерія на Різдво 1916-го.
У 1914-му точка кипіння була близько, але ще не досягнута.
"Сьогодні у нас мир. Завтра ти борешся за свою країну, а я за свою. Удачі!" – сказав стрілець Джордж Ід німецькому артилеристу, з яким познайомився на нічиїй землі.
А вже наступного дня, 26 грудня, на їхній ділянці капітан Стоквелл піднявся на бруствер, зробив три постріли вверх і підняв прапор "Щасливого Різдва!" З іншого боку на свій парапет виліз гауптман фон Зіммер, вклонився англійцю, зробив два постріли в повітря і повернувся в окоп.
До наступної футбольної зустрічі англійців і німців залишалося трохи менше 16 років.