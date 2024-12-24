Футбол в окопах Першої світової: правда і вигадки Різдвяного перемир'я

Брюс Бейрнсфатер, постарівши, став відомим карикатуристом, але хіба міг він те передбачити ввечері 24 грудня 1914-го?

Тоді його амбіції були скромніші – зігрітися.

Напередодні холодний дощ лив, як з відра, і окопи, які захищав Брюс у складі 1-го піхотного Уорікширського полку, розкисли.

"Сиджу я, значить, в цій глиняній порожнині за багато миль від дому. Холодний і мокрий, всюди вкритий брудом. І не було жодного шансу звідти вирватися – хіба отримати поранення. І от приблизно біля 22:00 я почув десь на іншому кінці поля, як шепочуть голоси. Я кивнув солдату поруч – мовляв, чуєш бошів? А він мені: "Так, вони давно вже цим займаються".

Це було абсолютно ненормально у тих обставинах, але німці колядували, бо ж був Святвечір.

Англійці слухали їх довго, а тоді поодинокі голоси завели й своїх пісень.

"Я почув трохи розгублений крик з того боку. Німецький солдат кричав англійською, але з сильним акцентом. Він просив підійти ближче. Наш сержант відповів йому: "Півдороги ти, півдороги я".

Just before and on Christmas Day 1914, there were a series of unofficial ceasefires along the Western Front. This was known as the Christmas Truce and it saw French, British and Germans crossing no man’s land to exchange gifts, talk, swap prisoners, play football and sing carols. pic.twitter.com/zDD4dW9bct — Real Time History (@realtime_hist) December 25, 2017

***

В історію ті події увійшли як "Різдвяне перемир'я" – стихійне, неоднозначне і з купою відтінків.

Його ніхто не придумував – воно якось само.

За перші півроку російську армію Самсонова втопили в пруських болотах Танненберга, а німецький прорив на Париж звело нанівець Диво на Марні. Сил, аби виграти, ніхто не мав, і це точило бойовий дух, як черв'як.

А Різдво, між тим, наближалося. Кайзер вислав в окопи невеликі ялинки; солдатам – трубки, а сигарети – офіцерам. Англійські бійці отримали по латунній коробочці з профілем принцеси Мері, де були шоколад, тютюн і записка-побажання вціліти від королівського дому. Французи – авжеж! – відправили на передову вина.

Усе це на дещицю повернуло солдатів до нормального життя, а більше було й не треба.

В полку Бейрнсфатера це почалося з колядок, а от полковник Скотт Шеперд пригадував, що біля міста Арментьєр вплинув... туман:

"Він був таким густим, що на руку перед собою не видно було. Я наказав нашим скористатися і відновити парапет траншеї, аж тут цей туман миттєво розсіявся, і ми побачили, що навпроти німці зайняті тим самим. Ми заклякли, але тоді один чи два наших подалися до них".

Скільки ділянок фронту – стільки й історій. Генрі Вільямсон із Лондонської стрілецької бригади захоплено писав мамі, що "обміняв тютюн у німецького солдата прямо тут". Капітан Едвард Галс розповідав потім, як помітно п'яні англійці, шотландці, ірландці, пруси і вюртембержці разом заводили "Auld lang syne". Бригадний генерал Конгрів шоковано дивився, як один з його капітанів курив сигару й розмовляв з "найкращим снайпером німців, якому було заледве 18".

The Christmas Truce, 24th - 25th December 1914. Along around two-thirds of the 30-mile front controlled by the British Expeditionary Force, the guns fell silent for a short time.



German soldiers celebrating Christmas during World War I. pic.twitter.com/j80QXsS2gY — Mark W. (@DurhamWASP) December 24, 2023

Траплялися й майже комедійні випадки – наприклад, на ділянці Бейрнсфатера мобілізований перукар взявся "стригти бошів за тютюн на нічийній землі".

А були й такі, хто намагався зіграти футбол.

***

Понад сто років пройшло, але гру й тоді любили в Європі.

Перед Першою світовою чемпіонати вже проводили усі великі країни, крім Франції, Іспанії та Сербії, де були Кубки.

Грали, до слова, і в Російській імперії – причому в сезоні-1913 із 12 міст-учасників 7 були з України, а переможцем стала Одеса.

Хто ж грав на фронті? Як грав? Де грав?

Якщо вірити дослідженню Майкла Деша, що вийшло в 2011 році, імпровізованих матчів між ворогами зіграли щонайменше 3-4.

Чи не найвідоміший провели горяни з Аргайла і Сазерленда та 134-й полк саксонців. Його опис був у щоденнику Курта Цеміша, який його внуки знайшли на горищі дому в Лейпцигу у 1999-му:

"Зрештою Томмі витягли зі своїх окопів футбольний м’яч, і незабаром почалася жвава гра», – писав він. «Як дивовижно чудово, але як дивно це було. Англійські офіцери відчували те саме. Різдво на деякий час об'єднало смертельних ворогів".

У пам'ять про той матч Іану Стюарту хтось із німців подарував фото їхньої футбольної команди – вони невипадково виграли тоді 3:2 і страшно пишалися своїми навиками.

Ерні Вільямс із Чеширського полку, в свою чергу, запевняв – так, футбол, але без воріт і абияк: "Чесно, я не знаю, хто приніс м'яч. Вони забили нам кілька голів. Ми грали без правил. Думаю, десь дві сотні солдатів з обох боків брали участь".

The Christmas Truce of 1914 has become one of the most famous and mythologised events of the First World War, but why did it happen and why was it never to happen again?



Find out and watch in full: https://t.co/6jtKimPhoz pic.twitter.com/klAqRWEvE6 — Imperial War Museums (@I_W_M) December 24, 2022

Також в Glasgow New вийшов репортаж про перемогу шотландців 4:1 над 133-м полком саксонців, де лейтенанта Йоганнеса Німанна найбільше вразив не рахунок, а кілти скоттів:

"Ми реготали на все горло, коли через порив вітру побачили, що вони не носять трусів. Були й забіяки, хто спеціально їх піднімав. Десь через годину прийшов наказ командира усім розійтися; що ми мали це припинити. На тому братання й закінчилось".

Ще задокументовані нічия команди британської польової артилерії з ганноверцями в Іпрі та поразка ланкаширських стрільців від прусів на узбережжі біля Ле Туке.

А от розповіді ветерана й письменника Роберта Грейвса, як згодом виявилось, просто казочки.

***

Ви скажете – гей, а як же французи? Бельгійці?

А у них все було інакше.

Бельгійці попросили день тиші, щоб передати листи рідним у німецькій окупації. Не до футболу їм було.

Тим часом французи й поготів на локальні перемир'я не погодилися, бо ж німці намагалися загарбати саме їхню країну, і для них війна була за виживання.

The British Lieutenant Charles Brockbank wrote in his diary: “And then the most extraordinary thing happened. A cease to the firing at 2:30pm, and the Germans starting shouting to us to ‘come out’ and ‘have a drink’ and also climbing about in the trenches’… pic.twitter.com/mGbT8U7QrK — Cigarette Aesthetica (@CigsMake) December 22, 2022

Англійці, що вписалися за союзника, відчували це інакше, тому капітан Кліффтон Стоквелл із валлійських стрільців кілька днів перегукувався із німцем з траншеї навпроти, що на ідеальній british розпитував, як справи у ресторанів Лондона.

"Та хто ти в біса такий?" – не витримав Кліф.

"Пане офіцере, здається, я вас впізнав! Я був старшим офіціантом в Great Central", – така була відповідь.

За підрахунками Малькольма Брауна з Імперського військового музею Великобританії спонтанне перемир'я на Різдво 1914-го торкнулося 2/3 фронту, який займали війська Його величності.

Вони наробили спільних фото, а в січні 1915-го про футбол на нічийній землі між двома лініями окопів написала The Irish Times.

Ясно, що влада негайно це спростувала. Привид комунізму зі світовою революцією пролетаріату витав у повітрі; хіба геть дурний не розумів небезпеки.

Капрал 16-го Баварського полку був не з таких. За 4 марки платні, які солдати зазвичай тратили на борделі й вино, він купив книгу про культурні скарби Берліна: "Такого не повинно відбуватися в час війни. Ви забули про свою німецьку честь?!"

Цього капрала звали Адольф Гітлер.

Adolf Hitler on the fronts of World War I, 1915-16. pic.twitter.com/O4aK2gl7Af — Nicole (@Nicole127205) November 14, 2024

***

Не він один так думав.

На Різдво 1914-го на фронті загинуло 77 британців, бо були ділянки, де перемир'ям і не пахнуло. Також траплялися й зради – наприклад, рядового Персі Хаггінса виманили з окопу і застрелили. А за ним – ще й сержанта, що поліз рятувати молодого.

Та й загалом – це жодним чином не нагадувало свято.

У 2003-му останній живий шотландський ветеран Першої світової Альфред Андерсон нічого не прикрашав:

"Головний спогад різдвяного перемир'я – це тиша. Моторошний звук тиші. Ми вийшли і просто її слухали. Попередні два місяці в окопі я чув лише шипіння, тріск і свист куль та снарядів, кулеметні черги і віддалені німецькі голоси. А того дня була мертва тиша. Ми кричали: "З Різдвом", та нікому не було весело. Це була коротка мить у великій війні".

Дуже великій.

Досі Перша світова вважається найкривавішим конфліктом в історії західної Європи. За 4 роки вона перемолола майже 20 млн життів.

Футбол на Різдво 1914-го не змінив головно нічого, але його згадуватимуть вічно через унікальність. Ні до, ні після нічого подібного світ не бачив – у тому числі й на Першій світовій.

In WW1 the UK & GER troops at the Christmas truce shook hands and played football match. Monument in #Paris. pic.twitter.com/qcNRpNxkST — Miriam Možgan (@MtM68) October 10, 2016

Вже в 1915-му поодинокі колядки зустріли кулеметним вогнем. З обох сторін видали укази про недопустимість братань, але ще більше вплинули особисті втрати. За два роки на фронті ніхто вже не воював за короля чи Антанту, а от число бажаючих помститися за смерті друзів росло щодня.

Ось такими гостинцями замість футбольних м'ячів та сигарет частувала німців канадська артилерія на Різдво 1916-го.

У 1914-му точка кипіння була близько, але ще не досягнута.

"Сьогодні у нас мир. Завтра ти борешся за свою країну, а я за свою. Удачі!" – сказав стрілець Джордж Ід німецькому артилеристу, з яким познайомився на нічиїй землі.

А вже наступного дня, 26 грудня, на їхній ділянці капітан Стоквелл піднявся на бруствер, зробив три постріли вверх і підняв прапор "Щасливого Різдва!" З іншого боку на свій парапет виліз гауптман фон Зіммер, вклонився англійцю, зробив два постріли в повітря і повернувся в окоп.

До наступної футбольної зустрічі англійців і німців залишалося трохи менше 16 років.