Нідерландець Лаврейсен здобув третє золото на Олімпіаді-2024
Нідерландець Гаррі Лаврейсен здобув золото з велоспорту в дисципліні кейрін на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.
Для нього ця золота нагорода стала третьою в Парижі та п'ятою загалом. Раніше він тріумфував у Токіо-2020 у спринті та командному спринті. У його доробку також бронза на минулих Іграх у кейріні.
На Олімпіаді-2024 він разом із командою фінішували за 40,949 секунди у командному спринті, встановивши новий світовий рекорд. Він має золото в особистому спринті, де обійшов Меттью Річардсона.
У кейріні нідерландець випередив австралійця Річардсона на 56 тисячних. Третім приїхав ще один австралійський гонщик Меттью Глетцер.
1. 🥇 Гаррі Лаврейсен (Нідерланди);
2. 🥈 Меттью Річардсон (Австралія);
3. 🥉 Меттью Глетцер (Австралія).
Зазначимо, що в кейріні на Олімпіаді беруть участь 6 велосипедистів, що стартують одночасно. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл (Дерні), який вони обганяти не можуть. Мотоцикліст стартує зі швидкістю 25 км/год і поступово збільшує її до 50 км/год. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек.
Після цього слідує потужний спринт у виконанні велогонщиків. Переможцем оголошується той, хто перший перетнув фініш. Швидкість гонщиків на фінішній прямій досягає 70 км/год.
За всіма головними подіями завершального, 16-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.