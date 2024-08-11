Нідерландець Лаврейсен здобув третє золото на Олімпіаді-2024

Нідерландець Гаррі Лаврейсен здобув золото з велоспорту в дисципліні кейрін на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Для нього ця золота нагорода стала третьою в Парижі та п'ятою загалом. Раніше він тріумфував у Токіо-2020 у спринті та командному спринті. У його доробку також бронза на минулих Іграх у кейріні.

На Олімпіаді-2024 він разом із командою фінішували за 40,949 секунди у командному спринті, встановивши новий світовий рекорд. Він має золото в особистому спринті, де обійшов Меттью Річардсона.

У кейріні нідерландець випередив австралійця Річардсона на 56 тисячних. Третім приїхав ще один австралійський гонщик Меттью Глетцер.

1. 🥇 Гаррі Лаврейсен (Нідерланди);

2. 🥈 Меттью Річардсон (Австралія);

3. 🥉 Меттью Глетцер (Австралія).

Зазначимо, що в кейріні на Олімпіаді беруть участь 6 велосипедистів, що стартують одночасно. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл (Дерні), який вони обганяти не можуть. Мотоцикліст стартує зі швидкістю 25 км/год і поступово збільшує її до 50 км/год. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек.

Після цього слідує потужний спринт у виконанні велогонщиків. Переможцем оголошується той, хто перший перетнув фініш. Швидкість гонщиків на фінішній прямій досягає 70 км/год.

За всіма головними подіями завершального, 16-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.