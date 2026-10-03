Збірна України оголосила склад на ЧС-2026 з велоспорту на треку

Збірна України визначилась зі складом спортсменів на чемпіонаті світу-2026 з велоспорту на треку.

Про це повідомляє Федерація велоспорту України.

Представляти Україну на світовій першості будуть 4 велогонщики у трьох дисциплінах.

Богдан Данильчук братиме участь у змаганнях у кейріні та в індивідуальному спринті. Зазначимо, що Данильчук виграв у кейріні Євро-2020 серед юніорів і посів восьме місце у цій дисципліні на ЧС-2025 у Бельгії, що є його найкращим результатом на світових першостях.

Серед жінок у кейріні та індивідуальному спринті від "синьо-жовтих" представлятиме Алла Білецька, яка напередодні здобула перемогу та срібну медаль на міжнародному рейтинговому турнірі другої категорії з велотреку в Литві.

Також на юніорському рівні вона є "срібною" призеркою чемпіонату світу 2021 року в індивідуальному спринті.

У командному жіночому спринті змагатимуться Алла Білецька, Вікторія Поліщук, Олександра Логвінюк.

Склад збірної України на ЧС-2026 з велотреку.

Жінки:

Командний спринт: Алла Білецька, Вікторія Поліщук, Олександра Логвінюк

Індивідуальний спринт: Алла Білецька

Кейрін: Алла Білецька

Чоловіки:

Індивідуальний спринт: Богдан Данильчук

Кейрін: Богдан Данильчук

Цьогорічна світова першість відбудеться у китайському Шанхаї та проходитиме з 14 по 18 жовтня. Варто зазначити, що цей чемпіонат світу є першим кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що у червні цього року Міжнародний союз велосипедистів (UCI) зняв усі обмеження з білоруських спортсменів та допустив їх до міжнародних змагань під національною символікою.