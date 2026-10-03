Українська велогонщиця втретє поспіль фінішувала у топ-3 на етапі Вуельти Коста-Ріки

Українська велогонщиця команди Pato Bike BMC Наталія Сафронюк посіла 2 місце на третьому етапі багатоденки Вуельта Коста-Рики. В його рамках спортсменки подолали 125 км здебільшого рівнинної дистанції з Ла Фортуни до Гуапілеса.

Маршрут 3 етапу ProCyclingStats

У фінішному спринті з пелотону Сафронюк поступилася лише Каталіні Сото зі збірної Чилі. Таким чином, 22-річна українка втретє поспіль фінішувала у топ-3 на етапі Туру Коста-Ріки. Напередодні вона виграла другий етап, а на першому також стала другою, поступившись лише тій же Сото.

Чилійська спортсменка після перемоги на 3 етапі повернула собі лідерство у загальному заліку. Вони із Сафронюк, як і ще 22 гонщиці, ідуть із однаковим часом, проте Сото лідирує за кращою сумою місць на етапах.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вуельта Коста-Ріки-2026 складається з 5 етапів, гонка завершиться у ніч із 4 на 5 жовтня.