Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Нідерландець Лаврейсен завоював другу золоту медаль у Парижі-2024

Микола Дендак — 10 серпня, 00:55
Нідерландець Лаврейсен завоював другу золоту медаль у Парижі-2024

Нідерландський велосипедист Гаррі Лаврейсен завоював другу золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Він тріумфував в особистому спринті. У фінальному заїзді Лаврейсен у двох гонках переміг австралійця Метью Річардсона.

У боротьбі за бронзу Джек Карлін виявився швидшим за іншого нідерландського спортсмена Джеффрі Гогланда. Велосипедисти визначили кращого в трьох перегонах.

У перших британець виявився швидшим на 17 тисячних, у других першим фінішував нідерландець, однак у вирішальному заїзді Карлін приїхав на фініш на 41 тисячну швидше та здобув бронзу.

1. 🥇 Гаррі Лаврейсен (Нідерланди);

2. 🥈 Метью Річардсон (Австралія);

3. 🥉 Джек Карлін (Велика Британія);

Нагадаємо, раніше Лаврейсен зі збірною Нідерландів виграв командний спринт, встановивши світовий рекорд. Зазначимо, що у Гаррі також є індивідуальне золото Токіо-2020 у спринті.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

велоспорт Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

велоспорт

Француз Томас завоював золото Парижа-2024 у велотреку
Австралія виграла чоловічу гонку переслідування у велотреці на ОІ-2024
Нідерланди встановили світовий рекорд у командному спринті у велоспорті на треку
Американка Фолкнер здобула сенсаційну перемогу в шосейній гонці серед жінок на Іграх-2024. Бірюкова фінішувала на 67 позиції
Бельгієць Евенепул здобув друге золото Олімпіади-2024

Останні новини