Олімпійського призера виключили зі складу збірної Великої Британії на ЧС-2026 через проблеми з дисципліною

Олімпійського "срібного" призера Метью Річардсона виключили зі збірної Великої Британії, яка братиме участь у змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з велоспорту на треку, через порушення дисципліни.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, щодо можливих правопорушень Річардсона ведеться розслідування. За даними Times, слідство з'ясовуватиме ймовірні дискримінаційні пости та проблеми з поведінкою з боку спортсмена.

У офіційній заяві Федерації велоспорту Великої Британії (British Cycling) було зазначено лише факт виключення спортсмена. Причини такого рішення не називалися.

Зауважимо, що у 2024 році Річардсон виграв у Парижі три олімпійські медалі: два "срібла" у спринті та кейріні, і також бронзову нагороду в командному спринті.

Варто зазначити, що Річардсон після завершення OI-2024 ухвалив рішення змінити австралійське спортивне громадянство на британське.

На тогорічній світовій першості у Сантьяго британець австралійського походження також здобув дві срібні медалі (спринт та командний спринт).

Цьогорічна світова першість відбудеться у китайському Шанхаї та проходитиме з 14 по 18 жовтня. Варто зазначити, що цей чемпіонат світу є першим кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Напередодні збірна України визначилась зі складом спортсменів, які поїдуть на чемпіонат світу-2026 з велоспорту на треку.