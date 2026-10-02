Українська велогонщиця виграла етап Вуельти Коста-Ріки
Наталія Сафронюк
Українська велогонщиця команди Pato Bike BMC Наталія Сафронюк стала переможцем другого етапу багатоденки Вуельта Коста-Рики. В його рамках спортсменки подолали 104 км рівнинної дистанції з Тіларану до Ла Фортуни.
У фінішному спринті з пелотону Сафронюк випередила двох представниць збірної Чилі – Каталіну Сото та Арансу Вільялон. Ця перемога дозволила 22-річний українці вийти в лідерки загального заліку багатоденки. Раніше на першому етапі вона посіла друге місце, поступившись лише Сото.
Результати другого етапу:
Для Сафронюк це друга перемога у поточному сезоні. У лютому вона виграла загальний залік мексиканської багатоденки Копа Сікліста Коауїла.
Нагадаємо, наприкінці вересня Андрій Пономар фінішував третім на одноденці Джиро ді Кампанія.