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Українська велогонщиця виграла етап Вуельти Коста-Ріки

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 13:29
Українська велогонщиця виграла етап Вуельти Коста-Ріки
Наталія Сафронюк
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Українська велогонщиця команди Pato Bike BMC Наталія Сафронюк стала переможцем другого етапу багатоденки Вуельта Коста-Рики. В його рамках спортсменки подолали 104 км рівнинної дистанції з Тіларану до Ла Фортуни.

У фінішному спринті з пелотону Сафронюк випередила двох представниць збірної Чилі – Каталіну Сото та Арансу Вільялон. Ця перемога дозволила 22-річний українці вийти в лідерки загального заліку багатоденки. Раніше на першому етапі вона посіла друге місце, поступившись лише Сото.

Результати другого етапу:

Для Сафронюк це друга перемога у поточному сезоні. У лютому вона виграла загальний залік мексиканської багатоденки Копа Сікліста Коауїла.

Нагадаємо, наприкінці вересня Андрій Пономар фінішував третім на одноденці Джиро ді Кампанія.

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