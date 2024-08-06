Нідерланди встановили світовий рекорд у командному спринті у велоспорті на треку

Чоловіча збірна Нідерландів здобула золоту медаль в командному спринті у велоспорті на треку на Олімпійських іграх 2024.

"Помаранчеві" фінішували за 40,949 секунди, що є новим світовим рекордом. Вони покращили свій попередній рекорд у кваліфікації на дві десяті секунди.

У фінальному заїзді Джеффрі Хогланд, Харрі Лаврейсен та Рой ван ден Берг випередили команду Великої Британії та вдруге поспіль у цьому ж складі виграли Олімпіаду. Бронзу завоювали австралійці, приїхавши швидше за Францію в матчі за третє місце.

1. 🥇 Нідерланди — 40,949;

2. 🥈 Велика Британія — 41,814;

3. 🥉 Австралія — 41,597;

Зазначимо, що у Лаврейсена також є індивідуальне золото в Токіо-2020 у спринті. Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.