Україна здобула "золото" чемпіонату світу зі спортивної стрільби

Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивної стрільби в командному змаганні.

Тріумф нашому колективу принесли Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак, які були найкращими в стрільбі з центробійного пістолету на дистанції 25 метрів.

Це третя медаль для українців на цій світовій першості: раніше Коростильов посів друге місце в стрільбі зі стандартного пістолету на 25 метрів, а у командних змаганнях у цій ж дисципліні наше тріо виграло "бронзу".

Завдяки цій перемозі Україна тепер ділить 11 місце в медальному заліку із Данією та Фінляндією. Лідером є збірна Китаю – 13 золотих, шість срібних та 7 бронзових медалей.

Користольов здобув 15-ту медаль на рівні чемпіонату світу. Своєю чергою для Гординця це була п'ята нагорода, здобута на світовій першості, а 37-річний Пастернак вдруге у своїй кар'єрі посів місце у трійці призерів ЧС.

Нагадаємо, що у жовтні вперше за 50 років українка завоювала "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці. Нею стала Олександра Ілюхіна.