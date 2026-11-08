Українці здобули 2 медалі на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної стрільби

Українські спортсмени здобули срібні та бронзову медалі на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної стрільби, який триває у катарський Досі.

Срібним призером став Павло Коростильов в індивідуальних змаганнях зі стрільби зі стандартного пістолету на дистанцій 25 метрів, набравши загалом 576 балів із 17 влучаннями у внутрішню десятку.

29-річний українець поступився місцем на подіумі лише 39-річному французу Кевіну Чапону, який здобув 578 балів із 15 влучаннями. Третє місце посів дворазовий бронзовий медаліст чемпіонату Європи Сампо Воутілайнен з Фінляндії.

Стандартний пістолет, 25 м (індивідуальні змагання, чоловіки):

Кевін Шапон (Франція) – 578 (15x) Павло Коростильов (Україна) – 576 (17x) Сампо Воутілайнен (Фінляндія) – 574 (11x)

Водночас на командних змаганнях у цій же дисципліні Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак здобули бронзові медалі, заробивши за 38 влучань 1697 балів. Кращий результат продемонстрували Південна Корея та Латвія, яка виборола першість.

Стандартний пістолет, 25 м (командні змагання, чоловіки):

Латвія (Страутманіс, Васерманіс, Ербс) – 1703 (50x) Південна Корея (Лі, Хонг, Со) – 1700 (38x) Україна (Коростильов, Городинець, Пастернак) – 1697 (38x)

Таким чином, Користольов здобув 14-ту медаль на рівні чемпіонату світу. Своєю чергою для Гординця це була четверта нагорода, здобута на світовій першості, а 37-річний Пастернак вперше у своїй кар'єрі посів місце у трійці призерів ЧС.

Нагадаємо, що у жовтні вперше за 50 років українка завоювала "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці. Нею стала Олександра Ілюхіна.