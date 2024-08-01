Матч сестер Кіченок у чвертьфіналі Олімпіади перенесли через дощ
Матч українських тенісисток Людмили та Надії Кіченок проти іспанок Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх 2024 було перенесено.
Це сталося через дощ у Парижі. Ігри на відкритих кортах Ролан Гаррос були перенесені на невизначений термін.Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію цього поєдинку, а також слідкуйте за нашим онлайном шостого дня Олімпіади в Парижі.
Нагадаємо, що У матчі 1/8 фіналу сестри Кіченок у супертайбрейку здолали американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик, а в 1/16 перемогли китаянок Чжан Шуай та Чжен Сайсай.
У разі перемоги у півфіналі українки зіграють проти переможниць пари Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер ("нейтральні" спортсменки з Росії) — Барбора Крейчикова/Катеріна Сінякова (Чехія).
Зазначимо, що сестри Кіченок залишились єдиними представницями України в тенісі. Напередодні перша ракетка України Марта Костюк у неймовірній боротьбі поступилась хорватці Донні Векич у чвертьфіналі одиночного розряду.