Магучіх виграла золото Олімпійських ігор-2024, Геращенко здобула бронзу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту. Киянка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль.

22-річна дніпрянка з першої спроби взяла висоти — 1,91, 1,95, 1,98 та 2 метри. Для Магучіх це друга медаль Олімпіади, у Токіо-2020 вона стала третьою, стрибнувши 2,00 м з другої спроби.

Напередодні Олімпійських Ігор Ярослава Магучіх стрибнула 2,10 м та побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років. Також українка є чинною чемпіонкою світу.

29-річній Геращенко з першої спроби підкорилися позначки 1,86, 1,91 та 1,95. Стрибок на 1,98 Ірині так і не дався, однак її суперниці також не зуміли взяти цю висоту. Бронзу Ірина Геращенко розділила з австралійкою Елеанор Паттерсон, яка продемонструвала ідентичний результат. Для киянки це вже треті Олімпійські ігри, вона стала четвертою в Токіо-2020 (1,98 м) та десятою в Ріо-2016 (1,93).

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Срібло для Австралії принесла інша стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс, яка взяла висоту 2 метри лише з третьої спроби. Після невдачі австралійки на висоті 2,02 м Магучіх стала олімпійською чемпіонкою.

Інша українська стрибунка у висоту Юлія Левченко не змогла подолати етап кваліфікації. Українка не взяла висоту 1,83 метра з трьох спроб та закінчила відбірковий етап без результату.

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