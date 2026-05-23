Український тріумф: Левченко стала чемпіонкою етапу Діамантової ліги, Геращенко виборола 2 місце

Юлія Левченко виграла етап Діамантовоїі ліги-2026 у стрибках у висоту, який приймає китайський Сямен. Ірина Геращенко посіла друге місце.

Доля чемпіонства вирішалася на висоті 1,99 в очному протистоянні українок. Левченко в останній спробі змогла взяти висоту та стала переможницею.

Обидві представниці України розпочали виступи зі стартової висоти – 1,8 м.

Першою помилалися Геращенко, яка взяла 1,94 лише з другої спроби. Проте вже на наступній висоті (1,97) уперед вийшла Геращенко, яка підкорила планку з другої спроби. Левченко лише з третьої.

Після 1,97 в секторі залишилися лише представниці України.

Трете місце дісталося представниці Ямайки Ламарі Дістін, яка лише за якістю спроб змогла випередити польку Марію Жодзик та австралійку Елеанор Паттерсон. Усі троє зупинилися на висоті 1,94.

Діамантова ліга-2026

Етап 2. Сямень, Китай. 23 травня

Стрибки у висоту, жінки

Юлія Левченко (Україна) – 1,99 SB Ірина Геращенко (Україна) – 1,97 SB Ламара Дістін (Ямайка) – 1,94 Марія Жодзик (Польща) – 1,94 Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94 Черіті Хуфнагель (США) – 1,91 Лу Цзявень (Китай) – 1,88 Морган Лейк (Велика Британія) – 1,88 Імке Оннен (Німеччина) – 1,88 Шао Юйці (Китай) – 1,84 SB

Для Левченко це друга перемога на етапі Діамантової ліги. Перша датована 2020-м роком у Римі.

Для Ірини Геращенко це перший міжнародний старт такого рівня після народження доньки.

Наступний старт для стрибунок у висоту на Діамантовій лізі відбудеться в мароканському Рабаті 31 травня в межах 3-го етапу. У них візьме участь лідерка збірної України Ярослава Магучіх, яка перемагала у фіналі цих змагань тричі поспіль (2022, 2023, 2024). У 2025-му дніпрянка у запеклій боротьбі поступилася Ніколі Оліслагерс.

Юлія Левченко торік залишилася за крок від п'єдесталу, посівши 4 місце у фіналі.