Геращенко та Левченко у боротьбі за золото: онлайн-трансляція етапу Діамантової ліги в Сямені

У суботу, 23 травня, у китайському Сямені відбудеться другий етап Діамантової ліги сезону 2026 року, у якому візьмуть участь дві українки – Ірина Геращенко і Юлія Левченко.

Суперницями українок у секторі для стрибків у висоту будуть вісім легкоатлеток: Елеанор Паттерсон (Австралія), Марія Жодзик (Польща), Імке Оннен (Німеччина), Морган Лейк (Великобританія), Ламара Дістін (Ямайка), Чаріті Хуфнагель (США), Шао Юкі (Китай), Лю Цзявень (Китай).

Зазначимо, що для Геращенко це перший старт у Діамантовій лізі, починаючи з 2024 року.

Ярослава Магучіх ці змагання пропускає. Олімпійська чемпіонка заявлена для участі в третьому етапі Діамантової ліги, який відбудеться 31 травня у марокканському Рабаті