Геращенко здобула першу міжнародну перемогу після декретної відпустки

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула свою першу перемогу на міжнародному рівні після декретної паузи в кар'єрі.

У неділю, 31 травня, 31-річна українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в польському Білостоку. Також Геращенко встановила новий рекорд турніру – 1,96 м.

Зазначимо, що це був другий міжнародний старт для Геращенко після народження доньки минулого року. Минулого тижня вона посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені, програвши лише співвітчизниці Юлії Левченко.

Також 31 травня в марокканському Рабаті відбудеться третій етап Діамантової ліги, в якому виступлять, зокрема, і дві представниці України – Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.