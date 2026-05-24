Геращенко: Любов моєї дитини – величезна мотивація

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко прокоментувала завоювання срібла на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені (23 травня) у стрибках у висоту.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Минулий рік я не змагалася через вагітність. У цих змаганнях я задоволена результатом. Входити у змагання — інакше, ніж раніше, відколи у мене є любов моєї дитини. Це величезна мотивація. Бути працюючою мамою — дійсно складно, навіть більше, ніж спортсменкою. Але я просто прагну продовжувати стрибати. Всі хочуть стрибати за два метри — я вірю та сподіваюся, що зроблю це", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, для Геращенко етап у Сямені був першим виступом на Діамантовій лізі з моменту народження доньки.