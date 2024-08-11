Лузан: Ми з Рибачок щасливі, що вдалося здобути медаль для України

Українська веслувальниця Людмила Лузан радіє, що вони з Анастасією Рибачок змогли здобути срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Слова спортсменки передає кореспондент Чемпіона Олександр Гливинський.

"Ми дуже щасливі, що нам вдалося, ми працювали для цієї медалі, виклалися на всі 100, віддали себе повністю у цій гонці, тому ці медалі на руках дуже цінні в цей час, коли йде війна. Ми готувалися, попри все, завдяки нашим захисникам, які нас захищають, воюють, підтримують нас. Ми щасливі, що нам вдалося здобути цю медаль для нашої країни", — сказала Людмила.

Зазначимо, що Лузан з Рибачок є срібними призерками Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році) у цій дисципліні. Також на Іграх-2020 Людмила здобула бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

За всіма головними подіями завершального, 16-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.