Куліш: Важко щось сказати, емоції переповнюють мене

Український стрілець Сергій Куліш не може підібрати слова, після отримання срібної медалі у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Слова українця з пресконференції передає Суспільне спорт.

"Зараз емоції переповнюють. Так завжди після якоїсь медалі, це завжди так. Навіть важко якось розповісти, які це емоції, бо вони зашкалюють. Як вдалося тримати концентрацію? Це розмова з собою, це важко. У нас такий вид спорту — більш технічний та статичний. Але якось вдалося — це не перший раз, тож досвід є", — сказав Куліш.

Зазначимо, що для України — це друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Раніше фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо-2020 Куліш у цій дисципліні боровся за медаль, проте в одній зі спроб випадково влучив в чужу мішень, через що посів лише 8 місце. Цікаво, що Сергій взяв участь у третій Олімпіаді поспіль. На усіх Іграх він виходив до фіналів.

Для українця це була остання дисципліна у Парижі-2024. Раніше Сергій не зміг пробитися у фінал у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, в якій він завоював срібну медаль Ріо-2016.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.