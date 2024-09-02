Козина: Це ненормально. Спортсменки з протезами грають проти тих, у кого їх немає

Українська бадмінтоністка Оксана Козина невдоволена тим, що спортсменки з протезами грають проти тих, у кого їх нема. На її думку, Міжнародна федерація бадмінтону мусить переглянути поділ спортсменок на класи.

Її слова передає Суспільне.

"Якби цього класу не було, який зараз є, стала б чемпіонкою Паралімпійських ігор. Це вже довели ці змагання: перемогла суперниць, які були на чемпіонаті світу-2022. Гадаю, що в BWF побачили, що виходить, коли спортсменки з протезами грають з тими, у кого їх немає. Може вони це змінять, і я буду про це говорити. У неділю спілкувалися з моїми суперницями, які мають протези — вони дуже незадоволені цим, бо в нас нема можливості взяти медалі, на які ми заслуговуємо. Гадаю, що ми над цим працюватимемо, бо це ненормально. Знала, що так буде з самого початку, але засмучена, бо я та інші дівчата, що з протезами мали бути претендентками на медалі", — сказала Оксана.

Зазначимо, Козина не змогла принести Україні медаль у бадмінтоні на Паралімпіаді-2024. Спочатку вона поступилась індонезійці Коніті Іхтіар Сякуро, та не змогла пройти у фінал, а у бронзовій сутичці програла представниці Нігерії Мар'ям Боладжі.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Після четвертого змагального дня наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.